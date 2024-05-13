Передача Тарасенко и 16 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон»

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Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Флориды» забивали Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Александр Барков. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский сделал 16 сейвов.

За «Бостон» отличились Давид Пастрняк и Брэндон Карло.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч состоится 15 мая.

Напомним, в предыдущем раунде «Флорида» в серии обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Бостон» одержал победу в серии с «Торонто Мэйпл Лифс».