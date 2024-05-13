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Бостон Брюинз — Флорида Пантерз, результат матча 13 мая 2024, счет 2:3, четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ 2023/2024

Передача Тарасенко и 16 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон»
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Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4)     2:0 Карло – 15:12 (5x5)     2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5)     2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4)     2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)    

В составе «Флориды» забивали Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Александр Барков. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский сделал 16 сейвов.

За «Бостон» отличились Давид Пастрняк и Брэндон Карло.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч состоится 15 мая.

Напомним, в предыдущем раунде «Флорида» в серии обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Бостон» одержал победу в серии с «Торонто Мэйпл Лифс».

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