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Барков стал четвёртым финном по скорости достижения 50 очков за карьеру в плей-офф НХЛ

Барков стал четвёртым финном по скорости достижения 50 очков за карьеру в плей-офф НХЛ
Александр Барков
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Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Флориды» забивали Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Александр Барков. Для 28-летнего Баркова это результативное действие стало 50-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Для достижения этой отметки Александру понадобилось провести 56 матчей, благодаря чему он повторил показатель Саку Койву по скорости набора 50 очков за карьеру в плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4)     2:0 Карло – 15:12 (5x5)     2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5)     2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4)     2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)    

Всего же Барков стал четвёртым финном по скорости достижения 50 очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Яри Курри (34 матча), второе место занимает форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (40), топ-3 замыкает нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо (52).

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