Барков стал четвёртым финном по скорости достижения 50 очков за карьеру в плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Флориды» забивали Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Александр Барков. Для 28-летнего Баркова это результативное действие стало 50-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Для достижения этой отметки Александру понадобилось провести 56 матчей, благодаря чему он повторил показатель Саку Койву по скорости набора 50 очков за карьеру в плей-офф НХЛ.

Всего же Барков стал четвёртым финном по скорости достижения 50 очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Яри Курри (34 матча), второе место занимает форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (40), топ-3 замыкает нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо (52).