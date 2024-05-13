Александр Барков уступает только Артемию Панарину по победным голам в этом плей-офф НХЛ
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Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Флориды» забивали Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Александр Барков, чья шайба оказалась в этом матче победной. Финский форвард забил третий победный гол в нынешнем плей-офф, что является вторым результатом в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4) 2:0 Карло – 15:12 (5x5) 2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5) 2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4) 2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)
28-летний финн уступает только нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину, который четыре раза приносил победы «синерубашечникам» в текущем плей-офф НХЛ. Российский форвард возглавляет зачёт по числу победных голов.
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