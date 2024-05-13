Александр Барков уступает только Артемию Панарину по победным голам в этом плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Флориды» забивали Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Александр Барков, чья шайба оказалась в этом матче победной. Финский форвард забил третий победный гол в нынешнем плей-офф, что является вторым результатом в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

28-летний финн уступает только нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину, который четыре раза приносил победы «синерубашечникам» в текущем плей-офф НХЛ. Российский форвард возглавляет зачёт по числу победных голов.