Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Флориды» забивали Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Александр Барков, чья шайба оказалась в этом матче победной. Финский форвард забил третий победный гол в нынешнем плей-офф, что является третьим результатом в истории американской команды в розыгрышах Кубка Стэнли.

Барков оказался в шаге от повторения рекорда «Флориды» в плей-офф НХЛ. В прошлом году сразу два хоккеиста «Флориды» — нападающие Мэттью Ткачук и Картер Вераге — по четыре раза приносили «пантерам» победы в кубковых матчах. Если Александр ещё раз забьёт победный гол в нынешнем плей-офф, то сможет повторить клубный рекорд в этой номинации.