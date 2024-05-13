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Пастрняк стал шестым игроком в истории «Бостона» с 15 голами в большинстве в плей-офф НХЛ

Пастрняк стал шестым игроком в истории «Бостона» с 15 голами в большинстве в плей-офф НХЛ
Давид Пастрняк
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Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Бостон» отличились Давид Пастрняк и Брэндон Карло. Чешский форвард открыл счёт в матче, реализовав большинство на девятой минуте первого периода. Чех забросил 15-ю шайбу в большинстве в плей-офф за карьеру в НХЛ – это шестой результат в истории «Брюинз».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4)     2:0 Карло – 15:12 (5x5)     2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5)     2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4)     2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)    

Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Кэму Нили (24), второе место занимает Фил Эспозито (18), третье место делят Брэд Маршан и Патрис Бержерон (по 17). В топ-5 также входит Джонни Бьюсик (16).

Из перечисленных игроков, помимо самого Пастрняка, только Маршан продолжает карьеру и продолжает выступать за клуб.

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