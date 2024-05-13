Пастрняк стал шестым игроком в истории «Бостона» с 15 голами в большинстве в плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Бостон» отличились Давид Пастрняк и Брэндон Карло. Чешский форвард открыл счёт в матче, реализовав большинство на девятой минуте первого периода. Чех забросил 15-ю шайбу в большинстве в плей-офф за карьеру в НХЛ – это шестой результат в истории «Брюинз».

Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Кэму Нили (24), второе место занимает Фил Эспозито (18), третье место делят Брэд Маршан и Патрис Бержерон (по 17). В топ-5 также входит Джонни Бьюсик (16).

Из перечисленных игроков, помимо самого Пастрняка, только Маршан продолжает карьеру и продолжает выступать за клуб.