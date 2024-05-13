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«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в третьем матче серии, Задоров и Михеев — без очков

В Эдмонтоне (Канада) закончился третий матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Элиас Линдхольм (2+0) и Брок Бёзер (2+1). Российские игроки гостей Никита Задоров и Илья Михеев в этой встрече результативными действиями не отметились. За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Маттиас Экхольм, Зак Хайман и Леон Драйзайтль. Лидер хозяев Коннор Макдэвид завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, после третьего матча «Ванкувер» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 15 мая также в Эдмонтоне. Начало встречи в 4:30 мск.

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