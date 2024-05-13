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Эдмонтон Ойлерз – Ванкувер Кэнакс, результат матча 13 мая 2024, счёт 3:4, 3-й матч 2-го раунда плей-офф НХЛ

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в третьем матче серии, Задоров и Михеев — без очков
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В Эдмонтоне (Канада) закончился третий матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4)     1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4)     1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5)     1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5)     2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4)     2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4)     3:4 Бушар (Экхольм, Драйзайтль) – 58:43 (6x5)    

В составе победителей голами отличились Элиас Линдхольм (2+0) и Брок Бёзер (2+1). Российские игроки гостей Никита Задоров и Илья Михеев в этой встрече результативными действиями не отметились. За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Маттиас Экхольм, Зак Хайман и Леон Драйзайтль. Лидер хозяев Коннор Макдэвид завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, после третьего матча «Ванкувер» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 15 мая также в Эдмонтоне. Начало встречи в 4:30 мск.

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