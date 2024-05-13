Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 13 мая
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Сегодня, 13 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2. «Флорида» увеличила отрыв в серии до счёта 3-1.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4) 2:0 Карло – 15:12 (5x5) 2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5) 2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4) 2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)
В Эдмонтоне (Канада) закончился третий матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась победой гостей со счётом 4:3. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ванкувера».
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4) 1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4) 1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5) 1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5) 2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4) 2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4) 3:4 Бушар (Экхольм, Драйзайтль) – 58:43 (6x5)
Комментарии
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