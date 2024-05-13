Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2. «Флорида» увеличила отрыв в серии до счёта 3-1.

В Эдмонтоне (Канада) закончился третий матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась победой гостей со счётом 4:3. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ванкувера».