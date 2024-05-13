Бобровский рассказал, как сохраняет концентрацию в матчах с небольшим количеством бросков

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал о том, как он относится к малому количеству бросков по своим воротам. В четвёртом матче серии с «Бостоном» (3:2) по воротам россиянина было нанесено лишь 18 бросков, два из которых Бобровский не смог отразить в первом периоде.
«Я не выбираю количество бросков по моим воротам и не контролирую то, что происходит вокруг меня. Я стараюсь сохранять спокойствие, концентрацию и оставаться в настоящем моменте», – цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
Ранее капитан «Флориды» Александр Барков заявил, что считает Бобровского лучшим игроком «Пантерз», и отметил умение россиянина сохранять концентрацию при любых обстоятельствах. Пятый матч серии пройдёт в ночь на 15 мая на площадке «Флориды». Счёт в серии 3-1 в пользу «Пантерз».
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