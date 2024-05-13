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Бобровский рассказал, как сохраняет концентрацию в матчах с небольшим количеством бросков

Бобровский рассказал, как сохраняет концентрацию в матчах с небольшим количеством бросков
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал о том, как он относится к малому количеству бросков по своим воротам. В четвёртом матче серии с «Бостоном» (3:2) по воротам россиянина было нанесено лишь 18 бросков, два из которых Бобровский не смог отразить в первом периоде.

«Я не выбираю количество бросков по моим воротам и не контролирую то, что происходит вокруг меня. Я стараюсь сохранять спокойствие, концентрацию и оставаться в настоящем моменте», – цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Ранее капитан «Флориды» Александр Барков заявил, что считает Бобровского лучшим игроком «Пантерз», и отметил умение россиянина сохранять концентрацию при любых обстоятельствах. Пятый матч серии пройдёт в ночь на 15 мая на площадке «Флориды». Счёт в серии 3-1 в пользу «Пантерз».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4)     2:0 Карло – 15:12 (5x5)     2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5)     2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4)     2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)    
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