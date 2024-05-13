Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это беспокоит меня». Олимпийский чемпион Чехии не согласен с отстранением сборной России

«Это беспокоит меня». Олимпийский чемпион Чехии не согласен с отстранением сборной России
Комментарии

Олимпийский чемпион и бывший нападающий сборной Чехии Владимир Ружичка выразил сожаление, что хоккеисты сборной России отстранены от международных соревнований, и заявил, что не понимает решения некоторых хоккейных федераций не вызывать своих игроков из КХЛ для участия в ЧМ.

«Это беспокоит меня. Спортсмены не виноваты в сложившейся политической ситуации. Они хотят заниматься спортом и соревноваться, и это единственное, что их волнует», — цитирует Ружичку CNN Prima NEWS.

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Острава и Прага. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Материалы по теме
Команда мечты с Овечкиным или молодёжь с Мичковым? Какой могла быть Россия на хоккейном ЧМ
Команда мечты с Овечкиным или молодёжь с Мичковым? Какой могла быть Россия на хоккейном ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android