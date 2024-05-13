Никитин — критикам своего стиля: пусть смотрят НХЛ и насладятся североамериканским хоккеем

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на критику болельщиков и экспертов, считающих стиль ярославского клуба слишком закрытым и незрелищным. В прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступил магнитогорскому «Металлургу».

«Некоторые эксперты любят говорить, что «Локомотив» только бегает и толкается по углам? Пусть смотрят НХЛ, там несколько классных команд осталось, пусть посмотрят периодически их игры и насладятся североамериканским хоккеем», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Игорь Никитин проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх. Помимо нынешнего финала, Никитин проиграл два финала с ЦСКА: в сезоне-2017/2018 «Ак Барсу» со счётом 1-4 и в сезоне-2020/2021 «Авангарду» со счётом 2-4.