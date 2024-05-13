Никитин: наши отношения с Сергеем Фёдоровым не прерывались

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал об отношениях с коллегами по тренерскому цеху КХЛ и заявил, что поддерживает связь с бывшим тренером ЦСКА Сергеем Фёдоровым.

«С Сергеем Викторовичем общались на протяжении всего этого жизненного этапа, когда я работал главным тренером, когда он стал им вместо меня. Наши отношения не прерывались, после серий мы всегда общались. У нас хорошие отношения: он меня обыгрывал, я его обыгрывал. Илья Петрович после финала позвонил, мы общаемся, слава богу, у меня хорошие отношения с моими коллегами. Пожелал ему удачи, мы теперь соперники (смеётся). Поздравлять надо Андрея Разина с Кубком Гагарина», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.