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Никитин: наши отношения с Сергеем Фёдоровым не прерывались

Никитин: наши отношения с Сергеем Фёдоровым не прерывались
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал об отношениях с коллегами по тренерскому цеху КХЛ и заявил, что поддерживает связь с бывшим тренером ЦСКА Сергеем Фёдоровым.

«С Сергеем Викторовичем общались на протяжении всего этого жизненного этапа, когда я работал главным тренером, когда он стал им вместо меня. Наши отношения не прерывались, после серий мы всегда общались. У нас хорошие отношения: он меня обыгрывал, я его обыгрывал. Илья Петрович после финала позвонил, мы общаемся, слава богу, у меня хорошие отношения с моими коллегами. Пожелал ему удачи, мы теперь соперники (смеётся). Поздравлять надо Андрея Разина с Кубком Гагарина», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате»:
«Масло, которое лили нам по ушам, снизило градус». Откровенный Никитин — о «Локомотиве»
Эксклюзив
«Масло, которое лили нам по ушам, снизило градус». Откровенный Никитин — о «Локомотиве»
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