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«Эдмонтон» — мягкая команда». Экс-тафгай НХЛ оценил эпизод с ударом Макдэвида по лицу

«Эдмонтон» — мягкая команда». Экс-тафгай НХЛ оценил эпизод с ударом Макдэвида по лицу
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Бывший тафгай НХЛ Пол Биссоннет оценил эпизод, произошедший сразу после финальной сирены третьего матча серии «Эдмонтон» — «Ванкувер». Защитник «Ванкувера» Никита Задоров толкнул в спину капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который в это же время получил удар клюшкой в лицо от игрока обороны «косаток» Карсона Суси.

«Макдэвиду врезали клюшкой по лицу, и никто ничего не сделал. Я понимаю, что он сначала ударил Суси клюшкой, но это была неправильная реакция. «Ойлерз» слишком мягкая команда. Нижние звенья сейчас выглядят жалко, их переигрывают. Третья пара обороны не может справиться с соперником. «Кэнакс» демонстрируют потрясающую командную игру, а Джей Ти Миллер — настоящий лидер. Сейчас он зарекомендовал себя как великий игрок «Кэнакс». Он воин. Эта серия 100% дойдёт до седьмого матча», — написал Биссоннет в своей соцсети.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвёртый матч состоится в ночь на 15 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4)     1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4)     1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5)     1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5)     2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4)     2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4)     3:4 Бушар (Экхольм, Драйзайтль) – 58:43 (6x5)    
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