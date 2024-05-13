«Эдмонтон» — мягкая команда». Экс-тафгай НХЛ оценил эпизод с ударом Макдэвида по лицу

Бывший тафгай НХЛ Пол Биссоннет оценил эпизод, произошедший сразу после финальной сирены третьего матча серии «Эдмонтон» — «Ванкувер». Защитник «Ванкувера» Никита Задоров толкнул в спину капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который в это же время получил удар клюшкой в лицо от игрока обороны «косаток» Карсона Суси.

«Макдэвиду врезали клюшкой по лицу, и никто ничего не сделал. Я понимаю, что он сначала ударил Суси клюшкой, но это была неправильная реакция. «Ойлерз» слишком мягкая команда. Нижние звенья сейчас выглядят жалко, их переигрывают. Третья пара обороны не может справиться с соперником. «Кэнакс» демонстрируют потрясающую командную игру, а Джей Ти Миллер — настоящий лидер. Сейчас он зарекомендовал себя как великий игрок «Кэнакс». Он воин. Эта серия 100% дойдёт до седьмого матча», — написал Биссоннет в своей соцсети.

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Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвёртый матч состоится в ночь на 15 мая.