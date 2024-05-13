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Алексей Морозов ответил, что будет с лимитом на легионеров в КХЛ через год

Алексей Морозов ответил, что будет с лимитом на легионеров в КХЛ через год
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о возможном изменении лимита на легионеров через сезон.

«Лимит на легионеров снова установлен только на один сезон, а через год ситуация снова может измениться – как быть клубам? Это правило меняется внесением изменений в Приказ Минспорта. Мы сейчас договорились с ФХР, пришли к общему знаменателю, и не было разговоров, что лимит в пять легионеров принимается только на один год. Мы давно жили с пятью легионерами, и у нас три легионера были только один сезон. Сейчас будет внесена поправка в закон, и впоследствии мы будем прорабатывать этот вопрос с новым министром спорта», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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