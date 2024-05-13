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Президент ЦСКА назвал фамилии двух помощников Ильи Воробьёва в тренерском штабе

Президент ЦСКА назвал фамилии двух помощников Ильи Воробьёва в тренерском штабе
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, кто займёт должности помощников главного тренера клуба Ильи Воробьёва.

— Определён ли тренерский штаб ЦСКА?
— Да. Помогать Илье Воробьёву будут Юрий Бабенко, Александр Попов на первоначальном этапе. Также прорабатываются кандидаты на роли тренеров вратарей и защитников. У нас большой шорт-лист, эта ситуация в рамках рабочего режима, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, в конце марта стало известно, что Воробьёв сменил на посту главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

Московские армейцы завершили сезон-2023/2024 после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграли «Локомотиву» со счётом 1-4.

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