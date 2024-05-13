Сборная США сенсационно проиграла Словакии в матче чемпионата мира — 2024
Поделиться
На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными США и Словакии. Со счётом 5:4 в овертайме победу одержала команда словаков.
ЧМ-2024 . Группа B
13 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
США
Окончен
4 : 5
ОТ
Словакия
0:1 Келемен (Сукель, Кудрна) – 03:17 0:2 Гудачек (Татар) – 11:26 1:2 Болди (Хьюз, Годро) – 24:48 1:3 Немец (Фехервари, Поспишил) – 27:03 1:4 Кох (Поспишил, Келемен) – 28:47 2:4 Пинто (Фараби, Зеграс) – 44:32 3:4 Ткачук (Пинто) – 53:56 4:4 Хьюз (Сандерсон) – 56:38 4:5 Келемен (Немец, Поспишил) – 63:56
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Либор Гудачек, Шимон Немец и Патрик Кох. Автором дубля и победной шайбы стал Милош Келемен. Мартин Поспишил оформил ассистентский дубль.
У американской команды голы забили Мэтт Болди, Брэди Ткачук, Люк Хьюз и Шейн Пинто.
Отметим, что сборная США отыгралась с 1:4, но довести дело до победы так и не смогла.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.
Комментарии
- 13 мая 2024
-
20:41
-
20:36
-
20:26
-
20:09
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:21
-
19:19
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:40
-
18:17
-
17:15
-
16:57
-
16:41
-
15:55
-
15:35
-
15:25
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
12:50