Сборная США сенсационно проиграла Словакии в матче чемпионата мира — 2024

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными США и Словакии. Со счётом 5:4 в овертайме победу одержала команда словаков.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Либор Гудачек, Шимон Немец и Патрик Кох. Автором дубля и победной шайбы стал Милош Келемен. Мартин Поспишил оформил ассистентский дубль.

У американской команды голы забили Мэтт Болди, Брэди Ткачук, Люк Хьюз и Шейн Пинто.

Отметим, что сборная США отыгралась с 1:4, но довести дело до победы так и не смогла.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.