Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США сенсационно проиграла Словакии в матче чемпионата мира — 2024

Сборная США сенсационно проиграла Словакии в матче чемпионата мира — 2024
Комментарии

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными США и Словакии. Со счётом 5:4 в овертайме победу одержала команда словаков.

ЧМ-2024 . Группа B
13 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
США
Окончен
4 : 5
ОТ
Словакия
0:1 Келемен (Сукель, Кудрна) – 03:17     0:2 Гудачек (Татар) – 11:26     1:2 Болди (Хьюз, Годро) – 24:48     1:3 Немец (Фехервари, Поспишил) – 27:03     1:4 Кох (Поспишил, Келемен) – 28:47     2:4 Пинто (Фараби, Зеграс) – 44:32     3:4 Ткачук (Пинто) – 53:56     4:4 Хьюз (Сандерсон) – 56:38     4:5 Келемен (Немец, Поспишил) – 63:56    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Либор Гудачек, Шимон Немец и Патрик Кох. Автором дубля и победной шайбы стал Милош Келемен. Мартин Поспишил оформил ассистентский дубль.

У американской команды голы забили Мэтт Болди, Брэди Ткачук, Люк Хьюз и Шейн Пинто.

Отметим, что сборная США отыгралась с 1:4, но довести дело до победы так и не смогла.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.

Материалы по теме
Третьяк оценил возможность проведения матчей сборной России с Канадой и США в 2024 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android