Илья Набоков признан лучшим новичком сезона КХЛ

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На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был объявлен лауреат приза лучшему новичку. Им стал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

21-летний Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В общей сложности голкипер провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03. Вместе с «Магниткой» Набоков стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса, кроме Набокова, в тройку лучших попали нападающий «Металлурга» Роман Канцеров и защитник «Торпедо» Антон Силаев.

Набоков также был номинирован на приз лучшему вратарю, но его обошёл Даниил Исаев из «Локомотива».