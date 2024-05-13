Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Набоков признан лучшим новичком сезона КХЛ

Илья Набоков признан лучшим новичком сезона КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был объявлен лауреат приза лучшему новичку. Им стал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

21-летний Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В общей сложности голкипер провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03. Вместе с «Магниткой» Набоков стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса, кроме Набокова, в тройку лучших попали нападающий «Металлурга» Роман Канцеров и защитник «Торпедо» Антон Силаев.

Набоков также был номинирован на приз лучшему вратарю, но его обошёл Даниил Исаев из «Локомотива».

Материалы по теме
Андрей Разин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне-2023/2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android