КХЛ объявила символическую сборную сезона-2023/2024

На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были объявлены лауреаты награды «Золотой шлем», которая вручается трём лучшим нападающим, двум защитникам и одному вратарю.

В символическую сборную сезона вошли: Илья Набоков («Металлург»), Александр Никишин (СКА), Робин Пресс («Металлург»), Никита Гусев («Динамо» Москва), Николай Голдобин («Спартак») и Владимир Ткачёв («Авангард»).

«Второй раз на таком мероприятии. Здорово пообщаться с людьми, которых нечасто видишь. Само собой, приятно получить награду, ухожу с хорошим настроением. Конечно, мечтаю взять какой-то индивидуальный приз. Надеюсь, достигну этого. Но больше всего стремлюсь к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Голдобина пресс-служба КХЛ.