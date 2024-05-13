Президент ЦСКА ответил на вопрос о будущем Сергея Фёдорова в клубе

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о продолжении сотрудничества Сергея Фёдорова с клубом.

— Хотелось бы уточнить статус Сергея Фёдорова. Он остаётся в наблюдательном совете клуба? Будет ли у него новая должность?

— Фёдоров был и остаётся членом наблюдательного совета. Другой его дальнейшей работы в клубе пока не предусмотрено, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фёдоров был уволен с поста главного тренера ЦСКА по окончании сезона-2023/2024. Вместе с ним свои должности оставили и другие члены его штаба. Новым главным тренером армейцев станет Илья Воробьёв.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».