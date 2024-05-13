«Посмотрите, в какое время живём». Есмантович — на вопрос о повышении потолка зарплат КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о повышении потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Ценно ли, что на пост министра спорта выдвинут Михаил Дегтярёв — человек из хоккея?

— Мне трудно здесь что-то комментировать. Это виднее всего правительству, президенту страны. Надеюсь, что у нас будут какие-то улучшения, правда, я не очень понимаю всю эту структурную работу министра спорта.

— Нужно ли поднимать потолок зарплат, учитывая, что сезон продлён на месяц?

— Посмотрите, в какое время мы живём, у нас СВО идёт. Нам сражаться надо с врагами, а мы ещё если будем дополнительно тратить определённые деньги… К чему это всё? Нормальный потолок зарплат, нормальные деньги. Это ситуация и позиция сегодняшнего времени. Так что вопрос о повышении потолка не стоит, и уже довольно давно, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.