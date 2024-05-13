Евгений Бирюков получил приз «За верность хоккею»

На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был объявлен лауреат приза «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева. Им стал бывший защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков.

38-летний Бирюков в прошедшем сезоне сыграл 33 матча и набрал четыре очка (один гол и три передачи). В течение чемпионата он провёл свой 1000-й матч в КХЛ и стал первым игроком, достигшим этой отметки. Всего на счету защитника 1001 встреча в КХЛ и 149 (24+125) очков.

В начале мая стало известно, что защитник принял решение о завершении игровой карьеры. Он займёт должность в тренерском штабе уфимского клуба.

Другими претендентами на приз были ещё один игрок «Салавата» — Григорий Панин и нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков.