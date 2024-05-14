Панарин сравнялся с Каменским по количеству матчей в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Для россиянина этот матч стал 66-м за карьеру в плей-офф НХЛ.

Панарин сравнялся с Валерием Каменским по матчам в плей-офф среди россиян и теперь занимает 35-е место. Следующей целью Панарина является Александр Радулов, на счету которого 67 матчей за карьеру в плей-офф НХЛ.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Панарин принял участие в восьми матчах, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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