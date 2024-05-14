Кузнецов — в шаге от повторения рекорда франшизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс» в плей-офф НХЛ

Этой ночью прошёл пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Победную шайбу «ураганов» в этой встрече забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

Таким образом, 31-летний россиянин отличился голом во втором подряд матче своей команды, который в случае поражения стал бы для неё последним в сезоне. Только два игрока в истории франшизы «Каролина Харрикейнз»/«Хартфорд Уэйлерс» отметились более длинной голевой серией в аналогичных матчах: Дэйв Бабич (3) и Кевин Динин (3).

Всего в текущем плей-офф на счету Кузнецова 6 (4+2) очков в 9 матчах.

«Каролина» сократила отставание в серии (2-3), которая теперь возвращается в Роли.