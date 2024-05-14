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Форвард «Далласа» Джонстон установил рекорд франшизы XXI века

Форвард «Далласа» Джонстон установил рекорд франшизы XXI века
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В эти минуты в Денвере (США) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Стил) – 15:37 (4x5)     0:2 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:46 (5x4)     0:3 Хейсканен (Стэнковен, Робертсон) – 31:24 (5x5)     1:3 Миттельштадт (Друен) – 32:35 (5x5)     1:4 Дадонов (Марчмент, Хейсканен) – 49:27 (5x5)     1:5 Стил (Джонстон, Сегин) – 58:10 (en)    

На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей. В составе «Старз» две заброшенные шайбы в свой актив записал 20-летний Уайатт Джонстон. Это шестой и седьмой голы нападающего в нынешнем плей-офф НХЛ соответственно. Только два игрока в истории франшизы в возрасте 20 лет и младше забили столько голов за один плей-офф: Майк Модано (8 в 1991 году) и Брэд Палмер (8 в 1981 году).

Таким образом, он стал первым игроком клуба в нынешнем тысячелетии в возрасте 20 лет и моложе, кому покорилась отметка в 7 голов в одном плей-офф.

Примечательно, что Джонстон сможет улучшить своё достижение лишь в рамках сегодняшнего матча, так как день рождения форвард отмечает 14 мая. Сейчас в Денвере ещё 13 число. То есть через несколько часов игроку исполнится 21 год.

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