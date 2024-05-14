Форвард «Далласа» Джонстон установил рекорд франшизы XXI века

В эти минуты в Денвере (США) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз».
На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей. В составе «Старз» две заброшенные шайбы в свой актив записал 20-летний Уайатт Джонстон. Это шестой и седьмой голы нападающего в нынешнем плей-офф НХЛ соответственно. Только два игрока в истории франшизы в возрасте 20 лет и младше забили столько голов за один плей-офф: Майк Модано (8 в 1991 году) и Брэд Палмер (8 в 1981 году).
Таким образом, он стал первым игроком клуба в нынешнем тысячелетии в возрасте 20 лет и моложе, кому покорилась отметка в 7 голов в одном плей-офф.
Примечательно, что Джонстон сможет улучшить своё достижение лишь в рамках сегодняшнего матча, так как день рождения форвард отмечает 14 мая. Сейчас в Денвере ещё 13 число. То есть через несколько часов игроку исполнится 21 год.
- 14 мая 2024
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