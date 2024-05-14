Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бабенко, Бойков и Абрамов покинули тренерский штаб «Ак Барса»

Бабенко, Бойков и Абрамов покинули тренерский штаб «Ак Барса»
Комментарии

Сегодня, 14 мая, Анвар Гатиятулин был официально назначен на пост главного тренера «Ак Барса». Контракт со специалистом и его тренерским штабом рассчитан на два сезона.

Сообщается, что тренерский штаб казанского клуба покинули следующие специалисты: бывший ассистент главного тренера Юрий Бабенко, тренер Александр Бойков и тренер вратарей Сергей Абрамов.

Напомним, в тренерский штаб Гатиятулина вошли Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменёв. Должность тренера вратарей займёт Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

Отметим, что «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Анвар Гатиятулин официально назначен главным тренером «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android