Бабенко, Бойков и Абрамов покинули тренерский штаб «Ак Барса»

Сегодня, 14 мая, Анвар Гатиятулин был официально назначен на пост главного тренера «Ак Барса». Контракт со специалистом и его тренерским штабом рассчитан на два сезона.

Сообщается, что тренерский штаб казанского клуба покинули следующие специалисты: бывший ассистент главного тренера Юрий Бабенко, тренер Александр Бойков и тренер вратарей Сергей Абрамов.

Напомним, в тренерский штаб Гатиятулина вошли Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменёв. Должность тренера вратарей займёт Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

Отметим, что «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.