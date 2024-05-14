Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал отстранение Валерия Ничушкина

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев после поражения от «Даллас Старз» (1:5) высказался об отстранении своего одноклубника нападающего Валерия Ничушкина от игр в лиге.

«Да, эта ситуация прискорбная. Я желаю ему всего наилучшего и сочувствую. Мы просто старались сосредоточиться на своей работе. Мы вкладываем в это столько усилий и пытаемся контролировать вещи, которые находятся вне поля нашего зрения», — цитирует Георгиева журналист Уилл Петерсен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.