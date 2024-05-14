Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал отстранение Валерия Ничушкина

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал отстранение Валерия Ничушкина
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев после поражения от «Даллас Старз» (1:5) высказался об отстранении своего одноклубника нападающего Валерия Ничушкина от игр в лиге.

«Да, эта ситуация прискорбная. Я желаю ему всего наилучшего и сочувствую. Мы просто старались сосредоточиться на своей работе. Мы вкладываем в это столько усилий и пытаемся контролировать вещи, которые находятся вне поля нашего зрения», — цитирует Георгиева журналист Уилл Петерсен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

Материалы по теме
Главный тренер «Далласа» рассказал, как на «Колорадо» повлияло отстранение Ничушкина
Материалы по теме
Ничушкина внезапно отстранили от плей-офф НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло?
Ничушкина внезапно отстранили от плей-офф НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android