Нападающий Илья Ковальчук объяснил, почему его сын играет за футбольную академию «Динамо», а не «Спартака».

«В футболе я болею, конечно же, за «Спартак». Но как получилось, что он оказался в «Динамо»… Вызвали в сборную, был турнир в Беларуси, в Минске. Подошёл тренер, говорит, если будет возможность, приезжайте. У нас как раз была неделя в Москве после сборной, после которой мы улетали в Бразилию. Мы неделю потренировались с ребятами. Ему очень понравилось, приняли его здорово. И вообще академия сильная, все это говорят.

Поэтому когда получилось так, что с Бразилией закончилось… Произошла ситуация, по которой нам пришлось оттуда уехать. И когда мы вернулись в Москву, он говорит, что давай попробуем в «Динамо». Мы пришли, он потренировался, подошёл. Как раз на этой позиции были у них какие-то проблемы. Хорошая конкуренция есть, но он её выигрывает, получается, это самое главное сейчас», — сказал Ковальчук в интервью Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.

Ковальчук стал игроком «Спартака» в середине сезона-2023/2024, в возрасте 40 лет после трёхлетней паузы в профессиональной карьере. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Ковальчука с красно-белыми истёк 30 апреля.