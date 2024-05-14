Терещенко — о Задорове: он даёт «Ванкуверу» глоток свежего воздуха

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался об игре российского защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова.

— Что скажете об игре Никиты Задорова в плей-офф? Очень заметен он с самых разных сторон.

— Да, грязно сыграл против Макдэвида в последнем матче, надо уважать соперника. Но он молодец. Даёт «Ванкуверу» глоток свежего воздуха. И вся команда – молодцы.

— Можно ли назвать его на данный момент лидером обороны «Ванкувера»?

— Наверное, можно и так говорить. Конечно, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, всего на счету Задорова в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги 7 (4+3) очков в девяти играх.