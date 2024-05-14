Терещенко — о «Колорадо» без Ничушкина: по игре сегодня вообще никак

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко заявил, что без нападающего Валерия Ничушкина «Колорадо» не смог оказать достойного сопротивления «Далласу» в четвёртом матче серии, проиграв со счётом 1:5.

«Неважно провели матч. По игре сегодня вообще никак. «Даллас» их просто переиграл. Посмотрим, что будет в пятом матче», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.