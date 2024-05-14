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Терещенко — о «Колорадо» без Ничушкина: по игре сегодня вообще никак

Терещенко — о «Колорадо» без Ничушкина: по игре сегодня вообще никак
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко заявил, что без нападающего Валерия Ничушкина «Колорадо» не смог оказать достойного сопротивления «Далласу» в четвёртом матче серии, проиграв со счётом 1:5.

«Неважно провели матч. По игре сегодня вообще никак. «Даллас» их просто переиграл. Посмотрим, что будет в пятом матче», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Стил) – 15:37 (4x5)     0:2 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:46 (5x4)     0:3 Хейсканен (Стэнковен, Робертсон) – 31:24 (5x5)     1:3 Миттельштадт (Друен) – 32:35 (5x5)     1:4 Дадонов (Марчмент, Хейсканен) – 49:27 (5x5)     1:5 Стил (Джонстон, Сегин) – 58:10 (en)    
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