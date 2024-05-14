Илья Ковальчук рассказал, планирует ли он продолжать игровую карьеру

Нападающий Илья Ковальчук заявил, что вряд ли продолжит игровую карьеру. Напомним, Ковальчук стал игроком «Спартака» в середине сезона-2023/2024 в возрасте 40 лет после трёхлетней паузы в профессиональной карьере.

«Никакого понимания сейчас нет. Что касается спортивной карьеры, то определюсь, думаю, в ближайшее время. Но я думаю, что честно, уже все прекрасно понимают, что смысла никакого. Ну, как бы уже то, что я хотел, я сделал. У меня папа был фанатом «Спартака» всю жизнь. Что касается хоккея, то думаю, что это на 99 процентов последняя моя игра была», — сказал Ковальчук в интервью Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Ковальчука с красно-белыми истёк 30 апреля.