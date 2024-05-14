Ковальчук: Быков и Захаркин поменяли отношение к сборной России

Нападающий Илья Ковальчук рассказал, как для него складывался победный чемпионат мира 2008 года в Квебеке и заявил, что тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин изменили отношение хоккеистов к сборной России.

«Ну, Квебек это мощь, да. Вообще, он не очень складывался для меня, мягко говоря. Я тогда вообще не парился на этот счет, честно. Ну, это огромное спасибо Вячеславу Аркадьевичу Быкову, потому что они с Игорем Владимировичем Захаркиным тогда на самом деле вообще перевернули отношение к нашей команде. Потому что до этого же они в 2007 году пришли, и до этого были с федерацией какие-то тёрки у ребят из НХЛ, какие-то недопонимания, и многие не ездили в сборную вообще. И они поменяли отношение к сборной своим появлением», — сказал Ковальчук в интервью Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.

Ковальчук стал автором победного гола в овертайме финального матча со сборной Канады 5:4. В 2008 году сборная России впервые за последние 15 лет выиграла золотые медали чемпионата мира.