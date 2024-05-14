Сборная Норвегии одержала первую победу на ЧМ-2024, всухую обыграв Данию

Сегодня, 14 мая, в Праге на стадионе «О2-Арена» завершилась игра чемпионата мира по хоккею — 2024 в группе А между сборными Дании и Норвегии. Победу в упорном матче одержали норвежские хоккеисты со счётом 2:0.

На 28-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Норвегии Микаэль Брандсегг-Нюгор, которому ассистировали Матс Цуккарелло и Патрик Торесен. В концовке матча норвежцы забросили шайбу в пустые ворота. Вратарь норвежской сборной Хенрик Хёукеланн оформил сухой матч.

Сборная Норвегии набрала первые очки на турнире, предыдущие три матча норвежцы проиграли в основное время. Дания потерпела второе поражение на ЧМ.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.