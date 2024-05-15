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Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье 36-летней давности в Кубке Стэнли

Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье 36-летней давности в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На данный момент позади второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:10 (5x4)     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм) – 39:20 (5x5)     2:1 Гарланд (Линдхольм, Задоров) – 46:52 (5x5)     2:2 Бёзер (Хьюз, Петтерссон) – 58:17 (6x5)     3:2 Бушар (Драйзайтль, Кейн) – 59:21 (5x5)    

Первый гол «Ойлерз» в этой встрече забил немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль, реализовав большинство.

Таким образом, этот матч стал уже девятым подряд для немца со старта плей-офф, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Последним в истории «Ойлерз», кому удавалась аналогичная серия, был Марк Мессье в 1988 году.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в текущем плей-офф на счету 28-летнего Драйзайтля, с учётом этой игры, 19 (8+11) очков в 9 матчах.

На данный момент «Эдмонтон» уступает в серии со счётом 1-2.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:10 (5x4)     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм) – 39:20 (5x5)     2:1 Гарланд (Линдхольм, Задоров) – 46:52 (5x5)     2:2 Бёзер (Хьюз, Петтерссон) – 58:17 (6x5)     3:2 Бушар (Драйзайтль, Кейн) – 59:21 (5x5)    
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