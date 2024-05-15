Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье 36-летней давности в Кубке Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».
На данный момент позади второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол «Ойлерз» в этой встрече забил немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль, реализовав большинство.
Таким образом, этот матч стал уже девятым подряд для немца со старта плей-офф, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Последним в истории «Ойлерз», кому удавалась аналогичная серия, был Марк Мессье в 1988 году.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Всего в текущем плей-офф на счету 28-летнего Драйзайтля, с учётом этой игры, 19 (8+11) очков в 9 матчах.
На данный момент «Эдмонтон» уступает в серии со счётом 1-2.
- 15 мая 2024
-
07:50
-
07:35
-
07:21
-
06:58
-
06:40
-
06:22
-
06:11
-
05:56
-
05:43
-
05:18
-
04:51
-
03:57
- 14 мая 2024
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:25
-
23:05
-
22:45
-
22:25
-
22:00
-
21:45
-
21:25
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:20
-
20:00
-
19:46
-
19:26
-
19:10
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:41
-
17:30