Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье 36-летней давности в Кубке Стэнли

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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На данный момент позади второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол «Ойлерз» в этой встрече забил немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль, реализовав большинство.

Таким образом, этот матч стал уже девятым подряд для немца со старта плей-офф, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Последним в истории «Ойлерз», кому удавалась аналогичная серия, был Марк Мессье в 1988 году.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в текущем плей-офф на счету 28-летнего Драйзайтля, с учётом этой игры, 19 (8+11) очков в 9 матчах.

На данный момент «Эдмонтон» уступает в серии со счётом 1-2.