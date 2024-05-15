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Тарасенко объяснил уверенность в том, что «Флорида» закроет серию в 6-м матче с «Бостоном»

Тарасенко объяснил уверенность в том, что «Флорида» закроет серию в 6-м матче с «Бостоном»
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко, после поражения своей команды в сегодняшнем пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Бостон Брюинз» (1:2), назвал основные качества «пантер», которые помогут им закрыть серию в шестой встрече.

«Характер команды. У парней достаточно опыта с прошлого года и с этого. Я уверен, что если мы сплотимся, то добьёмся нужного результата», — приводит слова Тарасенко журналистка Bally Sports Кэти Энгельсон.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 5 (2+3) очков в 10 матчах.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Пантерз». Шестой матч пройдёт в ночь с 17 на 18 мая на домашней арене «Бостона».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Дебраск, Макэвой) – 04:49 (5x5)     1:1 Райнхарт – 26:23 (5x5)     1:2 Макэвой (Койл, Фредерик) – 30:25 (5x5)    
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