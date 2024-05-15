Тарасенко объяснил уверенность в том, что «Флорида» закроет серию в 6-м матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко, после поражения своей команды в сегодняшнем пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Бостон Брюинз» (1:2), назвал основные качества «пантер», которые помогут им закрыть серию в шестой встрече.

«Характер команды. У парней достаточно опыта с прошлого года и с этого. Я уверен, что если мы сплотимся, то добьёмся нужного результата», — приводит слова Тарасенко журналистка Bally Sports Кэти Энгельсон.

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Напомним, в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 5 (2+3) очков в 10 матчах.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Пантерз». Шестой матч пройдёт в ночь с 17 на 18 мая на домашней арене «Бостона».