Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Эдмонтон» в драматичной концовке вырвал победу в 4-м матче с «Ванкувером». У Задорова пас

В Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

Матч запомнился драматичной концовкой, в которой «Ванкувер» сравнял счёт за 01:41 до окончания третьего периода, однако за 39 секунд до конца заключительной 20-минутки хозяева забили решающий гол и одержали победу.

Шайбами в составе победителей отметились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Эван Бушар.

У гостей отличились Конор Гарланд и Брок Бёзер.

Российский защитник «косаток» Никита Задоров отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.

Материалы по теме Драйзайтль повторил достижение Марка Мессье 36-летней давности в Кубке Стэнли

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.