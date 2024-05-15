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«Эдмонтон» в драматичной концовке вырвал победу в 4-м матче с «Ванкувером». У Задорова пас

«Эдмонтон» в драматичной концовке вырвал победу в 4-м матче с «Ванкувером». У Задорова пас
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В Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:10 (5x4)     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм) – 39:20 (5x5)     2:1 Гарланд (Линдхольм, Задоров) – 46:52 (5x5)     2:2 Бёзер (Хьюз, Петтерссон) – 58:17 (6x5)     3:2 Бушар (Драйзайтль, Кейн) – 59:21 (5x5)    

Матч запомнился драматичной концовкой, в которой «Ванкувер» сравнял счёт за 01:41 до окончания третьего периода, однако за 39 секунд до конца заключительной 20-минутки хозяева забили решающий гол и одержали победу.

Шайбами в составе победителей отметились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Эван Бушар.

У гостей отличились Конор Гарланд и Брок Бёзер.

Российский защитник «косаток» Никита Задоров отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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