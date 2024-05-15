«Эдмонтон» в драматичной концовке вырвал победу в 4-м матче с «Ванкувером». У Задорова пас

В Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2).
Матч запомнился драматичной концовкой, в которой «Ванкувер» сравнял счёт за 01:41 до окончания третьего периода, однако за 39 секунд до конца заключительной 20-минутки хозяева забили решающий гол и одержали победу.
Шайбами в составе победителей отметились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Эван Бушар.
У гостей отличились Конор Гарланд и Брок Бёзер.
Российский защитник «косаток» Никита Задоров отметился в этой встрече результативной передачей.
Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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