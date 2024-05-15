«Разочарован собой». Форвард «Ванкувера» — о своей ошибке в концовке 4-го матча с «Ойлерз»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер прокомментировал свою ошибку за 39 секунд до окончания сегодняшнего четвёртого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3), в результате которой игрок обороны «нефтяников» Эван Бушар забросил решающую шайбу и принёс своей команде победу.

«Я абсолютно разочарован собой. Это был ключевой момент в концовке матча. Передача не должна была пройти на Бушара и, конечно же, не должна была проскочить мимо меня», — приводит слова Миллера журналист The Athletic Харман Дайал в социальных сетях.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы, предрешившей исход встречи:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.