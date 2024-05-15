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«Разочарован собой». Форвард «Ванкувера» — о своей ошибке в концовке 4-го матча с «Ойлерз»

«Разочарован собой». Форвард «Ванкувера» — о своей ошибке в концовке 4-го матча с «Ойлерз»
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер прокомментировал свою ошибку за 39 секунд до окончания сегодняшнего четвёртого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3), в результате которой игрок обороны «нефтяников» Эван Бушар забросил решающую шайбу и принёс своей команде победу.

«Я абсолютно разочарован собой. Это был ключевой момент в концовке матча. Передача не должна была пройти на Бушара и, конечно же, не должна была проскочить мимо меня», — приводит слова Миллера журналист The Athletic Харман Дайал в социальных сетях.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы, предрешившей исход встречи:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:10 (5x4)     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм) – 39:20 (5x5)     2:1 Гарланд (Линдхольм, Задоров) – 46:52 (5x5)     2:2 Бёзер (Хьюз, Петтерссон) – 58:17 (6x5)     3:2 Бушар (Драйзайтль, Кейн) – 59:21 (5x5)    
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