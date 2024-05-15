Макдэвид — третий игрок НХЛ, кто три сезона подряд набирал 150+ очков, включая плей-офф

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувер Кэнакс» отметился результативной передачей, набрав своё 18-е (2+16) очко в девяти играх нынешнего плей-офф НХЛ.

Всего же с учётом регулярки и плей-офф на счету Макдэвида стало 150 очков. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 27-летний нападающий третий сезон подряд достиг данной отметки. Ранее в истории НХЛ такое удавалось только Уэйну Гретцки (11 сезонов подряд, 1980–1991) и Ги Лефлëру (три сезона подряд, 1976–1979).

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.