Тренер Казахстана Мамбеталиев: надо играть в свою игру, а не на соперника смотреть

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал сухое поражение от Латвии (0:2) и поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Швеции.

— Моментов много было, и «два в один» выходили, и «в ноль». Сегодня латыши поменяли вратаря, удачно это сделали. У нас две ошибки — два гола. Такие, ненужные. Должны были забивать в первом и во втором периодах. По движению претензий нет ни к кому, по настрою тоже. Надо было забить хотя бы один гол, чтобы переломить игру. Ребята старались.

— Как будете настраивать команду на Швецию, соперника с таким количеством звёзд?

— Надо играть в свою игру, а не на соперника смотреть, тогда будешь расти. Если будем навязывать свою игру, то и им будет тяжело. А если будем наблюдать, как они играют, тогда нам будет тяжело. На фамилии не надо смотреть, надо выходить и сражаться, — приводит слова Мамбеталиева «Шайба.kz».

Сборная Казахстана потерпела второе поражение на турнире после победы над Францией со счётом 3:1 и проигрыша Словакии — 2:6. Сборная Латвии выиграла все три своих матча на турнире, победив также сборные Польши и Франции.