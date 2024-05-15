Юрзинов-старший: мы всё время ждём, что нас вернут на мировую арену, — это проблема

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший высказался о развитии молодых хоккеистов в России.

«Именно этот сезон КХЛ дал нам много свежего воздуха. Два-три таких сезона — и мы получим совершенно новое поколение талантливых хоккеистов. Надеюсь, что послабление лимита не помешает этому процессу. Хотя бы потому, что в нынешней мировой ситуации найти крепких иностранцев — очень сложная задача.

Ещё один проблемный момент — мы всё время ждём, что вот-вот нас вернут на мировую арену. На мой взгляд, эти ожидания отвлекают нас от главного дела — развития российского хоккея. Некоторые клубы думают, что вскоре занавес поднимется — и можно будет вновь спокойно выбирать легионеров, за счёт них показывая результат. Поэтому эти клубы мало внимания уделяют своей молодёжи и своей вертикали. Мне кажется, что в ближайшее время никаких изменений не будет. Так что отсидеться не получится — повернитесь к молодым!» — сказал Юрзинов-старший в интервью Russia-Hockey.ru.