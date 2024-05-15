Вячеслав Фетисов не голосовал по вопросу об утверждении Михаила Дегтярёва министром спорта

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не голосовал по вопросу об утверждении Михаила Дегтярёва министром спорта РФ.

При этом за минуту до этого он проголосовал по вопросу об утверждении Антона Алиханова министром промышленности и торговли и через минуту – по вопросу об утверждении Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.

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