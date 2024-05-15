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Бабаев: «Колорадо» может расторгнуть контракт с Ничушкиным

Бабаев: «Колорадо» может расторгнуть контракт с Ничушкиным
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Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал возможное будущее российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Клуб может расторгнуть контракт. Неизвестно, захочет ли „Колорадо“ продолжать сотрудничество с хоккеистом, который второй раз подряд попадает в такую ситуацию», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Напомним, Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

Ранее инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что участие Валерия Ничушкина в Программе помощи игрокам лиги не является основанием для расторжения контракта игрока.

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