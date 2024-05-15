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«Надо больше строить стадионов». Третьяк — о ключевых задачах нового министра спорта

«Надо больше строить стадионов». Третьяк — о ключевых задачах нового министра спорта
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о ключевых задачах нового министра спорта России Михаила Дегтярёва.

— Какие ключевые проблемы ему надо будет решать?

— Их много. Надо больше строить стадионов. Инфраструктура должна быть. Потому что нашим президентом поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% населения страны занималось спортом. Одним из важных направлений является капитальный ремонт спортивных объектов. К сожалению, у регионов не хватает денег. Строят новые объекты, а на капитальный ремонт уже имеющихся объектов нет денег. Это один из главных вопросов, — сказал Третьяк в интервью «Известиям».

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.

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