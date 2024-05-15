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Министр спорта Татарстана оценил назначение Гатиятулина главным тренером «Ак Барса»

Министр спорта Татарстана оценил назначение Гатиятулина главным тренером «Ак Барса»
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил назначение Анвара Гатиятулина на должность главного тренера «Ак Барса» и заявил, что специалист производит впечатление интеллигентного татарина. Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на два сезона.

«Задачи перед новым тренером «Ак Барса» стоят серьёзные, и мы надеемся, что у него всё получится. Он вроде такой интеллигентный, приятный человек, татарин, это звучит приятно для клуба из Татарстана. В любом случае с ним будем общаться, настраиваться на хорошую игру», — цитирует Леонова «РИА Новости».

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015–2016), СКА (2018–2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018–2020). Главным тренером он был в «Белых Медведях» (2011–2015) и «Тракторе» (2016–2018, 2020–2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).

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