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Николай Голдобин назвал главную причину своего прогресса в прошедшем сезоне КХЛ

Николай Голдобин назвал главную причину своего прогресса в прошедшем сезоне КХЛ
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин назвал главную причину своего прогресса в прошедшем сезоне. Голдобин в прошлом сезоне установил личный рекорд результативности и вошёл в символическую сборную 16-го сезона КХЛ, получив приз «Золотой шлем».

«Хотелось, конечно, взять индивидуальный приз. Никита Гусев выдал невероятный сезон. Попасть в топ-6 игроков лиги тоже очень почётно. Это мой второй приз. Надеюсь, в следующем году смогу стать лучшим бомбардиром. Причина моего прогресса в этом сезоне – рождение дочери. Это событие добавило мотивации, семья – превыше всего. Теперь знаю, ради кого играть», – цитирует Голдобина Metaratings.ru.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков. В плей-офф на счету Голдобина 9 (3+6) очков в 11 матчах.

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