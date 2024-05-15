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«Он выглядел как парень, сыгравший 100 матчей плей-офф НХЛ». Ноблох об игре вратаря Пикара

«Он выглядел как парень, сыгравший 100 матчей плей-офф НХЛ». Ноблох об игре вратаря Пикара
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высоко оценил игру второго вратаря команды Кэлвина Пикара в четвёртом матче серии с «Ванкувером» (3:2). Пикар дебютировал в плей-офф НХЛ в качестве стартового голкипера и пропустил две шайбы, отразив 19 бросков.

«Он выглядел как парень, сыгравший 100 игр плей-офф НХЛ. Он был очень спокоен, очень хорошо видел шайбу, сделал много отличных сейвов. Он выглядел очень уверенно. Он не нервничает, а наслаждается игрой», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Встреча запомнилась драматичной концовкой, в которой «Ванкувер» сравнял счёт за 01:41 до окончания третьего периода, однако за 39 секунд до конца заключительной 20-минутки хозяева забили решающий гол и одержали победу.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:10 (5x4)     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм) – 39:20 (5x5)     2:1 Гарланд (Линдхольм, Задоров) – 46:54 (5x5)     2:2 Джошуа (Бёзер, Хьюз) – 58:19 (6x5)     3:2 Бушар (Драйзайтль, Кейн) – 59:21 (5x5)    
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