«Он выглядел как парень, сыгравший 100 матчей плей-офф НХЛ». Ноблох об игре вратаря Пикара

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высоко оценил игру второго вратаря команды Кэлвина Пикара в четвёртом матче серии с «Ванкувером» (3:2). Пикар дебютировал в плей-офф НХЛ в качестве стартового голкипера и пропустил две шайбы, отразив 19 бросков.

«Он выглядел как парень, сыгравший 100 игр плей-офф НХЛ. Он был очень спокоен, очень хорошо видел шайбу, сделал много отличных сейвов. Он выглядел очень уверенно. Он не нервничает, а наслаждается игрой», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Встреча запомнилась драматичной концовкой, в которой «Ванкувер» сравнял счёт за 01:41 до окончания третьего периода, однако за 39 секунд до конца заключительной 20-минутки хозяева забили решающий гол и одержали победу.