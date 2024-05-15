Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швейцария — Великобритания, результат матча 15 мая 2024, счёт 3:0, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Швейцарии уверенно обыграла Великобританию и возглавила группу A на ЧМ-2024
Комментарии

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Швейцарии и Великобритании. Со счётом 3:0 победу одержала швейцарская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
15 мая 2024, среда. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 0
Великобритания
1:0 Хишир (Йози, Фиала) – 03:48     2:0 Кукан (Зигенталер, Херцог) – 13:36     3:0 Нидеррайтер (Фиала, Йози) – 38:36 (pp)    

Голами в составе швейцарской сборной отметились Нико Хишир, Дин Кукан и Нино Нидеррайтер. Голкипер Акира Шмид оформил шат-аут.

Сборная Швейцарии одержала четвёртую победу в четырёх матчах на турнире и с 11 очками возглавила таблицу группы A.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь ЧМ-2024
Материалы по теме
«Австрия поставила Канаду на колени». Что говорят в мире о величайшем камбэке в истории ЧМ
«Австрия поставила Канаду на колени». Что говорят в мире о величайшем камбэке в истории ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android