НХЛ объявила обладателя награды «Билл Мастертон Трофи»

Национальная хоккейная лига объявила обладателя трофея «Билл Мастертон Трофи» — приза, ежегодно вручаемого хоккеисту НХЛ, который проявил высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Им стал вратарь «Аризоны Койотс» Коннор Ингрэм.

Также на победу претендовали голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен, и защитник «Калгари Флэймз» Оливер Чюлингтон.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Ингрэм принял участие в 50 матчах, пропуская в среднем 2.91 гола за матч. На его счету шесть сухих игр и 23 победы в регулярном чемпионате.

Отметим, что лауреата определяют члены ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата. Трофей, учреждённый ассоциацией журналистов в 1968 году, назван в честь Уильяма Джона Мастертона, выступавшего за клуб «Миннесота Норт Старз» и скончавшегося 15 января 1968 года в 29 лет вследствие тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной во время матча. Вместе с призом победитель получает чек на $ 2,5 тысячи, который от его имени направляется в благотворительный фонд.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ