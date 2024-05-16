Миро Хейсканен повторил клубный рекорд Сергея Зубова и ещё одного игрока в плей-офф НХЛ

В ночь с 15 на 16 мая на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки уступили со счётом 3:5 и позволили гостям сократить отставание в серии — 3-2 (3:4 OT, 5:3, 4:1, 5:1, 3:5).

В составе «Старз» заброшенной шайбой отметился Миро Хейсканен, для которого этот гол стал 15-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Финский игрок обороны вышел на первое место в истории американского клуба по голам в плей-офф среди защитников, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Зубовым (15 голов в 114 матчах) и Крэйгом Хартсбургом (15 голов в 61 матче). 24-летнему Хейсканену понадобилось провести 78 матчей, чтобы 15 раз отличиться в плей-офф НХЛ.