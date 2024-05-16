«Сегодня у нас был правильный настрой». Макар — о победе в пятом матче серии с «Далласом»

Защитник «Колорадо» Кейл Макар прокомментировал победу в пятом матче серии с «Далласом» (5:3). Игрок обороны отметился дублем и был признан первой звездой матча.

«Очевидно, играть при счёте 1-3 в серии тяжело. Сейчас мы играем в отчаянный хоккей. Всем приходится играть на пределе. Мы боремся за каждый шанс, который у нас есть сейчас. У нас осталась ещё пара тяжёлых игр, и нам нужно двигаться дальше, чтобы одержать ещё две победы. Я думаю, что сегодня у ребят был действительно хороший настрой, и мы надеемся, что нам удастся сохранить его и победить в следующем домашнем матче», — цитирует Макара пресс-служба клуба.

Шестой матч серии состоится в ночь на 18 мая на площадке «Колорадо». Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».