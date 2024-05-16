«Сегодня у нас был правильный настрой». Макар — о победе в пятом матче серии с «Далласом»
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Защитник «Колорадо» Кейл Макар прокомментировал победу в пятом матче серии с «Далласом» (5:3). Игрок обороны отметился дублем и был признан первой звездой матча.
«Очевидно, играть при счёте 1-3 в серии тяжело. Сейчас мы играем в отчаянный хоккей. Всем приходится играть на пределе. Мы боремся за каждый шанс, который у нас есть сейчас. У нас осталась ещё пара тяжёлых игр, и нам нужно двигаться дальше, чтобы одержать ещё две победы. Я думаю, что сегодня у ребят был действительно хороший настрой, и мы надеемся, что нам удастся сохранить его и победить в следующем домашнем матче», — цитирует Макара пресс-служба клуба.
Шестой матч серии состоится в ночь на 18 мая на площадке «Колорадо». Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Дюшейн, Робертсон) – 09:03 (5x5) 1:1 Лехконен (Маккиннон) – 19:59 (5x4) 2:1 Хейсканен (Робертсон, Павелски) – 31:39 (5x4) 2:2 Макар (Друен, Рантанен) – 37:22 (5x4) 2:3 Миттельштадт (Паризе, Жирар) – 41:12 (5x5) 2:4 Макар – 44:28 (5x5) 3:4 Стэнковен (Линделль) – 45:44 (5x5) 3:5 Маккиннон (Лехконен, Мэнсон) – 56:50 (5x5)
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