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«Плановое ТО». Главный тренер «Металлурга» Разин перенёс шестую операцию на коленях

«Плановое ТО». Главный тренер «Металлурга» Разин перенёс шестую операцию на коленях
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин перенёс шестую операцию на коленях. Об этом специалист сообщил в своей социальной сети и выложил фотографию с больничной койки.

«Последствия хоккейного прошлого. Шестая операция на коленях! Плановое ТО», — подписал фотографию Разин.

Фото: личный архив Разина

Разин был признан лучшим тренером в прошедшем сезоне КХЛ. В свой восьмой сезон в КХЛ Разин впервые смог одержать победу в серии плей-офф, первую победу в седьмом матче серии, а затем привёл «Металлург» к третьему Кубку Гагарина. Для него этот результат стал лучшим в карьере на данный момент.

Разин выступал на позиции нападающего. Всего в чемпионатах СНГ, МХЛ и Суперлиге Разин провёл 518 матчей, в которых набрал 357 (103+254) очков. Разин — чемпион России (1999, 2001), серебряный призёр чемпионата мира (2002), обладатель приза «Золотая клюшка» (самый ценный игрок чемпионата России) (2001).

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