The Athletic оценил игру звена «Рейнджерс» Панарин-Трочек-Лафреньер в серии с «Каролиной»

Журналисты североамериканского портала The Athletic оценили игру звена «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — Винсент Трочек — Алекси Лафреньер в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

«В первых трёх играх этой серии лучшая линия «Рейнджерс» имела не только преимущество в количестве бросков, но и доминировала в игре благодаря качеству своих моментов. Панарин — Трочек — Лафреньер имели 74% ожидаемых голов, при этом забросив четыре шайбы и пропустив три, когда они были на площадке.

Но затем «Каролина» нашла способ нейтрализовать это звено. В последних двух играх «ураганы» перебросали «Рейнджерс», когда эта тройка была на площадке. «Каролина» имела 53% ожидаемых голов во время пребывания звена Панарина на льду.

Звено Панарин — Трочек — Лафреньер – это сердцевина нападения «Рейнджерс», и две неудачные игры этого не меняют. Если трио сможет преодолеть давление «Харрикейнз», «Рейнджерс» должны завершить эту серию. «Каролина» набрала обороты, и теперь лучшие игроки клуба из Нью-Йорка вынуждены реагировать», — сказано в статье.